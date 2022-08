Ver esta publicação no Instagram A post shared by Sporting Clube de Portugal (@sportingclubedeportugal)

Sebastián Coates renovou terça-feira contrato com o Sporting até 2023/24, com mais uma época de opção. O anúncio da decisão e as palavras do capitão leonino mereceram muitas reações nas redes sociais, até de ex-jogadores leoninos como Stefan Ristovski, sempre muito atento à atualidade leonina."Finalmente uma boa aquisição", reagiu Ristovski à publicação em que Coates se mostra feliz por ter renovado. "Sempre quis ficar e vou dar o meu melhor para poder ajudar a equipa e o Clube a conseguirem os objectivos", considerou o central.