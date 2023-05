Fisco quer passar a pente fino sete transferências do Sporting: de Bas Dost a Schelotto

A Autoridade Tributária (AT) vai, no âmbito da megaoperação 'Fora de Jogo', passar a pente fino as transferências de sete ex-jogadores do Sporting: segundo avança o Correio da Manhã, a GNR levantou documentação referente aos negócios de Bas Dost, Naldo, André Pinto, Rúben Semedo, Beto Pimparel, Battaglia, Schelotto, tudo indica, sobre as saídas dos atletas de Alvalade para outros clubes. Em causa estarão, vinca a mesma fonte, crimes de fraude fiscal, assim como branqueamento de capitais.





Caso a caso, e começando por Bas Dost, chegou em 2016 aos leões, vindo do Wolfsburgo, a troco de quase 12 milhões de euros; em 2019, regressou à Alemanha, então para o Eintracht Frankfurt, por 7 M€. Pelo meio, recorde-se, assinou um novo contrato com os verdes e brancos, dado que foi um dos futebolistas que rescindiu na sequência do ataque à Academia, em 2018.Seguindo para Naldo, aterrou via Udinese em 2014 por 3 mihões (comissão de 10 mil euros) em Alvalade, acabando por ser negociado, em 2016, com o Krasnodar, rendendo 4,5 milhões de euros aos cofres da SAD verde e branca. Quanto a André Pinto, foi reforço em 2017, após terminar contrato com o Sp. Braga, ou seja, chegou como jogador livre, representando, ainda assim, uma comissão de 800 mil euros paga à empresa PP Sports, de Pedro Pinho.A AT também pretende obter esclarecimentos sobre a contratação do Battaglia, argentino pedido por Jorge Jesus em 2017, que foi negociado com o Sp. Braga e compreendeu um investimento de 4,5 milhões de euros em 80% do seu passe, sem comissão, mas com a cedência em definitivo de Esgaio, assim como a cedência por uma época do brasileiro Jefferson.

Passando para Rúben Semedo, outro central, saiu para os espanhóis do Villarreal em 2017 por 14 milhões de euros, num negócio que também, dizem documentos tornados públicos, onde os leões garantiam 20% de uma futura transferência do atleta, e que chegou a motivar uma pequena guerra de empresários, precisamente pela comissão, entre Cátio Baldé e José Fouto.

Quanto aos restantes nomes, o guardião Beto Pimparel reforçou a baliza em 2016, a custo zero, após terminar contrato com o Sevilha, saindo uma temporada depois, então para os turcos do Göztepe. Schelotto também não implicou custos de transferência - em 2015 estava sem clube - tendo rendido 2,2 milhões fixos, mais 800 mil euros em bónus, à SAD, que em 2017 negociou a sua saída para os ingleses do Brighton.

O Sporting, recorde-se, confirmou a Record as buscas nos escritórios da SAD, mostrando-se, ao mesmo tempo, colaborante com o processo.