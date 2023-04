Fixado recorde de foras-de-jogo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O jogo entre Gil Vicente e Sporting foi pobre em golos, mas não há a mínima dúvida de que foi rico em... foras-de-jogo. É que ao longo dos 90 minutos, os assistentes do árbitro Nuno Almeida, Pedro Felisberto e André Dias, foram obrigados a levantar a bandeira para assinalar 12 posições irregulares – quatro aos gilistas e oito aos leões.





Este número pode parecer pouco significativo, mas é um novo máximo na presente edição do campeonato, superando os 11 foras-de-jogo no embate entre Sp. Braga e FC Porto da 25ª jornada, que terminou, curiosamente, com um empate 0-0.