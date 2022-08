Flamengo não pensa em Tabata

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futuro de Tabata segue em análise, face à possibilidade de continuar ou não em Alvalade, e após a cobiça de Al Sharjah e Palmeiras, o extremo de 25 anos foi apontado pela imprensa brasileira ao Flamengo. Porém, sabe Record, Tabata não entra nas contas do Mengão, que até teve o jogador referenciado, mas em 2019, com Jorge Jesus ao leme. Tabata estará hoje no regresso aos treinos, enquanto o futuro é debatido.





O Palmeiras já apresentou 5M€ pelo jogador, parcelados, mas os moldes da propostas não agradaram à SAD, que espera nova investida.