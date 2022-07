Foi capitão nas camadas jovens do Sporting e agora diz adeus: «Saio triste e desiludido»

Oito anos depois de ter chegado à Academia de Alcochete, na altura proveniente do CD Luso, o defesa Adriano Almeida despediu-se do Sporting. Fê-lo numa publicação nas redes sociais, na qual assume que parte com um sentimento de tristeza por aquilo que viveu nos últimos dois anos, nos quais disputou um total de 17 jogos, entre juniores e Sub-23.





Numa longa publicação deixada nas redes sociais, o defesa esquerdo assume que nos leões viveu mais momentos bons do que maus e garante que não se arrepende de ter "deixado tudo para trás em busca de um sonho", o "de representar o clube do meu coração", explica, ainda que admita que o "maior sonho ficou por concretizar".Por outro lado, Adriano Almeida mostra-se ainda "triste e desiludido com algumas situações ocorridas nestes dois últimos anos", ainda que opte por não expô-las "por todo o respeito" que tem "para com a instituição". "Saio de consciência tranquila que durante estes 8 anos ninguém me pode apontar um único dedo quanto a falta de compromisso ou de responsabilidade para com a camisola que vestia diariamente", frisa.A fechar, o jogador de 19 anos deixa um agradecimento a "todos os que estiveram envolvidos" na sua caminhada e que, nas sua palavras, o "ajudaram a crescer como jogador mas a cima de tudo como homem". "Saio mais homem e mais jogador do que quando aqui cheguei mas saio ainda mais apaixonado por este clube! Obrigado Sporting Clube de Portugal!", finaliza."Como em tudo na vida, há um início e um fim.

Hoje termina oficialmente a minha ligação ao Sporting Clube de Portugal, é hora de dizer adeus a esta casa que me viu chegar ainda criança e me vê partir já muito mais crescido e mais homem. E porque 8 anos não são 8 dias são poucas as palavras que consigo arranjar para descrever aquilo que sinto.

Foram mais bons que maus os momentos vividos nesta casa e em momento algum me arrependo de ter deixado tudo para trás em busca de um sonho porque foi exatamente isso que vivi durante 8 anos, o sonho de representar o clube do meu coração. No entanto o maior sonho ficou por concretizar.

Saio triste e desiludido com algumas situações ocorridas nestes dois últimos anos mas que não devem ser expostas por todo o respeito que tenho para com a instituição, no entanto saio de consciência tranquila que durante estes 8 anos ninguém me pode apontar um único dedo quanto a falta de compromisso ou de responsabilidade para com a camisola que vestia diariamente. Sei que todos os dias, todos os treinos, todos os jogos tive em mim presente os ideais impostos pelo clube e que são exigidos a alguém que veste a camisola dum clube de tamanha dimensão. Não deixei nada por fazer, dignifiquei a verde e branca em todos os momentos e a cima de tudo vivi intensamente aquilo que é ser Sporting Clube de Portugal e nada me deixa mais orgulhoso do que ter representado esta instituição!

Quero agradecer a todos os que estiveram envolvidos nesta minha caminhada e que me ajudaram a crescer como jogador mas a cima de tudo como homem! No entanto deixo um agradecimento especial a todos os colegas com quem partilhei balneário, obrigado por todos os momentos e todas as partilhas, tornaram isto tudo mais especial e levar-vos-eis sempre num canto do meu coração!

Saio mais homem e mais jogador do que quando aqui cheguei mas saio ainda mais apaixonado por este clube! Obrigado Sporting Clube de Portugal!

Foi um prazer…"