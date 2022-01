«Foi um árbitro manhoso... Encomendem as faixas porque não temos hipótese»

O Sp. Braga bateu ontem o Sporting em Alvalade, terminando com a série invencível de 35 jogos dos leões em casa. Pela primeira vez, Amorim perde diante da ex-equipa no comando técnico do Sporting, isto num jogo em que o Sporting arrancou melhor na 1ª parte, chegando ao golo. Na etapa complementar, o Sp. Braga reagiu, virando o resultado. Os leões podem ficar a 6 pontos do FC Porto, que joga hoje. Record ouviu conhecidos adeptos do Sporting sobre o encontro.



Carlos Xavier, ex-jogador: "Só há uma pessoa que tem o poder de mudar o jogo e é aquele árbitro manhoso que já há muito tempo que é assim com o Sporting. A equipa fez a sua parte mas o principal responsável pela derrota é o árbitro. Encomendem as faixas porque não temos hipótese"

Jaime Marta Soares, antigo dirigente: "O Sporting fez uma grande primeira parte e obrigou o Sp. Braga a ficar no seu meio-campo. Na segunda parte, o Sporting entrou num desnorte e o rival aproveitou para fazer os golos. O empate era mais justo mas não fica mal o Sp. Braga ter ganhado o jogo."

Jorge Gabriel, apresentador: "O Sporting teve uma primeira parte para ganhar o jogo, com várias oportunidades mas o Sp. Braga chegou ao empate com um pénalti inventado. É necessário salientar porque foi o momento chave do jogo. Agora vão ganhar a Taça da Liga."