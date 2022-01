"Foi um jogo sofrido em que tivemos a ajuda do penálti e da expulsão": análise ao jogo da Allianz Cup

O Sporting garantiu a presença na final da Allianz Cup após vencer (2-1) o Santa Clara. Record ouviu conhecidos adeptos dos leões sobre a partida."Uma vitória merecida, num Jogo de sentido único. Boa reação ao golo do Santa Clara. Triunfo pecou por escasso. Final entre eternos rivais, de resultado imprevisível, mas que tem tudo para ser bem disputada e com uma vitória do Sporting.""O Sporting esteve sempre nervoso, mas teve a sorte do jogo, e ainda bem. Vamos para a final e pode ser que o Sporting ganhe o élan que teve no resto do campeonato. Fiquei contente com a vitória, mas não fiquei satisfeito com a exibição.""Foi um jogo sofrido em que tivemos a ajuda do penálti e da expulsão, mas confesso que fiquei enervada no início. Estamos na final e isso é que conta. Vou tentar manter a calma, uma vez que vai ser um jogo difícil, mas vai correr bem frente ao Benfica."