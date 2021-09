Formação do Sporting em debate

O Sporting levou a debate o modelo da formação e as linhas orientadoras para o futuro. O encontro de partilha de experiências e conhecimento reuniu durante dois dias, em Alcochete, a direção técnica, a direção da Academia e os treinadores dos escalões de formação.





"Em primeiro lugar, fortalecemos o grupo, partilhámos atividades e reforçámos a imagem do que significa ser treinador do Sporting, para lá do escalão de cada um. Consolidar esta premissa é importante, porque queremos todos a trabalhar para o mesmo propósito: o formativo", disse aos meios do clube João Couto, diretor técnico do futebol de formação dos leões, salientando a conjugação de esforços "para atingir objetivos"."Queremos que a formação seja cada vez melhor, sendo também um espaço de reflexão e de criação de novas ideias. Trouxemos temas específicos do dia a dia que nos preocupam para procurar soluções e novos olhares sobre eles. Tivemos um olhar a 360º, porque todos os departamentos integram aquele que é o processo de desenvolvimento e formação do jogador", acrescentou João Couto.