Fórmula dos golos traz alegria e alívio

Depois de um discurso inspirador na véspera, que fez furor entre o universo sportinguista – a conferência em Alcochete chegou a ser 'trend' no Twitter – Rúben Amorim percebeu que conseguiu passar a mensagem: 3-0 ao Vitória, uma exibição, diz, tranquila, e tudo se deve... à normalidade com que as coisas correram. É assim, vinca, que quer tudo daqui por diante, pois essa "é a realidade do Sporting", marcar muitos e não sofrer, mas também ter uma família unida.

"A diferença esteve no facto de marcarmos golos. Somos fortes quando estamos concentrados, quando marcamos e não deixamos as outras equipas jogarem. Foi o que aconteceu, com outra boa notícia, o facto de não sofreremos golos. As vitórias folgadas em casa têm de ser a nossa realidade. Agora, precisamos de vitórias consecutivas, para ter alegria e alívio", assinalou na sala de imprensa, onde também comentou a tarja que a Juventude Leonina exibiu para si (ver página 6), na qual o ilibam de qualquer culpa: "É muito importante haver paz. O assunto é delicado, mas precisamos de todos os adeptos, da Juve Leo inclusive. E isso já foi dito pelo presidente. Agradeço o apoio que me dão, mas o importante é apoiar o Sporting, remarmos todos para o mesmo lado."

O técnico, de 37 anos, abordou ainda outro dois temas. Primeiro Neto, hospitalizado após ser operado. "Ainda ontem o fui ver e ele com dois drenos, a primeira coisa que me perguntou foi o onze. Queríamos dar-lhe essa alegria", atirou, esperando, como amigo, ouvir nomes dos seus nos convocados de Fernando Santos. Como treinador...: "Temos muito que melhorar. Há jogadores, talentosos, que ainda estão verdes."