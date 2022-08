Franceses avançam que Nice está interessado em Slimani

O Nice procura reforçar o ataque antes do fecho do mercado e, segundo os franceses do 'Foot Mercato', Islam Slimani é um dos alvos - assim como Cavani - da equipa orientada por Lucien Favre. O avançado do Sporting está fora das opções de Rúben Amorim e poderá assim voltar a França, país onde representou Monaco e Lyon.Recorde-se que, tal como Record noticiou, Nottingham, Panathinaikos, Brest e alguns clubes do Médio Oriente tentaram a contratação do internacional argelino, que regressou aos leões em janeiro último.