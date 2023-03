Franceses garantem que o PSG tem Gonçalo Inácio numa 'short list'

Gonçalo Inácio está entre os desejos do Paris Saint-Germain para reforçar a defesa já a partir da próxima temporada, segundo noticia o portal especializado em transferências 'Foot Mercato'. A referida fonte documenta que o agora internacional português do Sporting é desejo de Luís Campos desde o último verão.O central formado em Alcochete, de 21 anos, é habitual titular na equipa de Rúben Amorim desde há muito e tem uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. Segundo Record noticiou , os leões pretendem vê-la aumentar a breve trecho para os 60 milhões de euros, de forma a protegê-lo dos ataques de tubarões europeus endinheirados já em maio. Manchester United e Newcastle têm-no debaixo de olho também.Ainda assim, a prioridade número 1 para o PSG não é o português. Milan Skriniar acaba contrato com o Inter Milão e já tem contrato assinado com os gauleses mas o centro da defesa é para reforçar na formação onde jogam os portugueses Vitinha, Danilo Pereira, Nuno Mendes e Renato Sanches. O coreano Kim Min-jae é visto como a ideal adição mediante a indefinição quanto ao futuro de Sergio Ramos e à oscilação exibicional de Marquinhos.Contudo, o Nápoles não deverá facilitar a vida a qualquer interessado. O jogador contratado ao Fenerbahçe por 18 milhões de euros tem uma cláusula cifrada em 53 milhões de euros, o que afugenta também os competidores, apesar da fiabilidade a jogar pelo líder da Serie A. O propósito do Nápoles é tentar manter a equipa para a próxima temporada.Pau Torres, internacional espanhol do Villarreal, é outro dos nomes que agradam no seio do Parque dos Príncipes.