Francisco Canário regressa para ser reforço do Sporting: «Cresci muito!»

Confirmando um cenário que Record tinha avançado em março último, Francisco Canário, avançado de 18 anos ex-V. Guimarães, é reforço do Sporting, clube que esta sexta-feira anunciou a assinatura de contrato com o futebolista formado em Alcochete, mas que nas duas últimas épocas esteve no Minho."Estou muito feliz por voltar a casa, é um grande clube, aquele que está no meu coração e estou muito feliz. Cresci muito enquanto jogador, estou mais completo e maduro. Fez-me bem em sair para agora poder voltar a casa. Sou um melhor jogador e estou aqui para ajudar", atirou o atacante aos meios do clube, ele que na última época fez 16 golos em 21 jogos nos juniores do Vitória."Já tinha saudades dos meus colegas, já estive com alguns deles e estou muito feliz por este reencontro", concluiu Canário, que se comprometeu com os verdes e brancos por quatro épocas, até 2025. Deve, tudo indica, começar na equipa de sub-23 dos leões.