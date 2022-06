Francisco Chaló e a mentalidade de Slimani: «O que se passou no Sporting não surpreende»

Francisco Chaló, treinador português que comanda o Paradou, da Argélia, falou ao programa 'Bola Branca' da Rádio Renascença sobre o caso Slimani , explicando que apesar de ter "perdido um jogador", o Sporting "ganhou uma equipa"."O problema de Slimani tem a ver com a gestão do sucesso. O que se passou no Sporting não é surpreendente. A mentalidade do jogador entra facilmente em conflito quando as coisas não são do seu agrado. Na Argélia, não é muito bem vista a inclusão de Slimani na seleção. Quando o jogador não sabe gerir, fazer o seu ponto de equilíbrio e autocrítica para a sua forma momentânea, tudo se torna mais difícil. [Egocentrismo?] Parece-me ser a palavra certa.", referiu Chaló, que deu o exemplo de um caso que viveu na Argélia."No primeiro ano tive de 'eliminar' o jogador mais mediático. Sabia que ao fazê-lo, por muito interesse que ele tivesse no plano individual, eu ganharia uma equipa. Foi o que aconteceu no Sporting", rematou.