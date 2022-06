Francisco J. Marques: «Estão desesperados por vender Gonçalo Inácio»

Dos piores vendedores que já vi. Mas sendo Sporting TV, não há que enganar, estão desesperados por vender Gonçalo Inácio — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) June 15, 2022

Manuel Fernandes comentou as futuras opções da Seleção Nacional na Sporting TV e aproveitou também para criticar o recurso às naturalizações que poderão tapar a chamada de Gonçalo Inácio à titularidade na posição de defesa-central. Segundo o antigo avançado do Sporting, é o central dos leões quem reúne melhores condições para suceder a Pepe."Acho que Rúben Dias é imprescindível, já não direi o mesmo de Pepe. Mais seis meses e Pepe possivelmente irá ter quebras devido à idade e ao cansaço que vai acumulando nas pernas, mas ainda justifica a chamada. Agora, Gonçalo Inácio, em termos do que há no futebol português, de jogadores portugueses, a não ser que apareça mais um brasileiro... e do FC Porto", frisou Manuel Fernandes numa intervenção que acabou difundida no Twitter e criticada por Francisco J. Marques.O diretor de comunicação do FC Porto não se coibiu de olhar para a intervenção do antigo avançado internacional português como uma forma de "vender" Gonçalo Inácio. "Dos piores vendedores que já vi. Mas sendo Sporting TV, não há que enganar, estão desesperados por vender Gonçalo Inácio", escreveu J. Marques também através do Twitter.Recorde-se que Gonçalo Inácio bateu o recorde pessoal de jogos na última época - 45 - e renovou contrato com o Sporting em abril último até junho de 2026. O defesa, de 20 anos, está blindado com uma cláusula de 45 milhões de euros.