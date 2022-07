Salgado Zenha: «Este orçamento é importante para continuarmos a dar mais competitividade às modalidades e crescer o clube»

O Sporting tem agendada para este domingo a Assembleia-Geral de apresentação e votação do plano de atividade e orçamento do clube de Alvalade para 2022/23, que terá lugar no Pavilhão João Rocha e serviu de mote para Francisco Salgado Zenha apelar à presença dos sócios na reunião magna. Em declarações à Sporting TV, o vice-presidente dos leões e responsável pela pasta das finanças, pediu a presença em massa dos associados, isto num dia em que AG será realizada desde as 9h30 até às 18h30, antes do duelo com o Sevilha, para o troféu Cinco Violinos.





"Apelo aos sócios para que venham exercer o seu direito de voto, demonstrar o seu associativismo e o apreço que têm pelo clube. Este orçamento é importante para continuarmos a dar mais competitividade às modalidades e a fazer crescer o clube. Queremos que o Sporting Clube de Portugal seja um clube do presente, mas também de futuro, para os nossos filhos e descendentes", assumiu, recordando o facto de o sufrágio realizar-se no exato dia em que será disputado o jogo de apresentação aos sócios do clube."Faz com que as pessoas tenham mais um propósito para vir e isso é fundamental para o clube. Além de quererem o sucesso desportivo do clube, os sócios também têm de participar na vida do clube e gostávamos que assim fosse. É isso que devemos procurar e julgo que é isso que a Mesa da Assembleia Geral procurava quando marcou esta data. Quis tentar criar melhores condições para os sócios poderem vir não só exercer o seu direito de voto e ter uma participação activa na vida do clube, mas também para poderem ver o jogo de apresentação aos sócios no Estádio José Alvalade", explicou.De resto, Salgado Zenha lembrou a importância da votação do orçamento, tendo em conta as contas nas últimas temporadas. "Viemos de anos com orçamentos de estabilização e otimização de custos, até porque a própria conjuntura assim o obrigou, mas foi sempre nossa intenção sermos mais eficientes do ponto de vista dos custos. Fizemos isso nas nossas primeiras intervenções, mas agora estamos numa fase diferente. Estamos a procurar ter um orçamento de crescimento em que o foco é sermos cada vez mais competitivos nas modalidades, mas sem nunca esquecer a importância da sustentabilidade financeira. Este orçamento mostra a vontade, o trabalho e o que a Direção quer fazer do ponto de vida do crescimento. Estamos a trabalhar para dar cada vez mais competitividade ao clube e sobretudo às modalidades", defendeu.Além disso, o dirigente de 39 anos justificou o aumento das quotas para os sócios anunciado pela Direção do Sporting na apresentação do orçamento aos associados. "Quando entramos numa fase de crescimento e queremos dar cada vez mais condições ao clube, precisamos de fazer um esforço agregado ao nível do crescimento de receitas. É isso que estamos a fazer dentro da capacidade do Conselho Directivo, mas há linhas de receita fundamentais como a quotização, em que precisamos naturalmente da colaboração dos sócios. Esta actualização do preço das quotas assenta em três factores. O primeiro é a vontade de sermos cada vez mais competitivos nas modalidades, e por isso é que precisamos deste aumento de receita. O segundo é porque estamos a viver uma conjuntura adversa do ponto de vista do aumento de custos nos serviços e produtos, o que afecta todas as organizações, tal como o Sporting. Por último, precisamos de fazer crescer as modalidades com sustentabilidade financeira, portanto temos de ter suporte financeiro para fazê-lo. Não podemos esquecer que estamos a falar de uma atualização que não acontece desde 2006. Não é algo recorrente, mas sim uma situação específica, e considerámos que este era o momento certo para fazê-lo", deixou claro.