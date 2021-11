Francisco Salgado Zenha: «Não acontece nada se não houver acordo com os bancos até ao final do ano»

Francisco Salgado Zenha garante, em entrevista a Record, que a relação do Sporting "com os bancos é boa" e mesmo que não seja encontrada uma solução para o problema dos VMOC até ao final do ano não haverá consequências, tendo as duas partes "interesse em resolver essa situação de forma construtiva".Francisco Salgado Zenha – Estou tranquilo. O que fizemos foi normal. Houve um choque económico, com a pandemia. A_obrigação do Sporting era de recomprar VMOC, e até tem todo o interesse em fazê-lo, mas foi um período extremamente exigente, com quebras de receita significativas. Procuramos obter uma moratória, não é mais do que isso, e ela termina agora em dezembro. O Sporting e os bancos têm interesse em resolver essa situação de forma construtiva. Pode passar por recomprarmos a posição dos bancos ou renegociá-la, tornando o acordo cada vez mais atrativo para ambas as partes.FSZ – Não acontece nada. Obviamente, há prazos e a tal moratória tem um prazo. Mas perante uma situação destas há sempre um senso comum. Vai resolver-se, acho que posso dizê-lo convictamente. Se não fosse o caso, não estaríamos a fazer o empréstimo obrigacionista e não estariam os próprios bancos envolvidos nele. É auto-explicativo.FSZ – Nós quando fazemos um prospeto devemos pôr os riscos todos, inerentes ao emitente e à emissão. Mas se estivéssemos preocupados que poderia ocorrer alguma situação em janeiro não estaríamos sequer a emitir. Estamos a emitir e estamos confortáveis, porque a situação do Sporting é hoje muito mais positiva do que era há três anos. Como nós estávamos na última emissão, em novembro de 2018, e como estamos em novembro de 2021, eu diria que é uma diferença da noite para o dia.