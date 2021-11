Francisco Salgado Zenha: «Sporting está a atravessar um momento extraordinário»

O Sporting está a lançar um novo empréstimo obrigacionista que, nas palavras do vice-presidente Francisco Salgado Zenha, servirá para "refinanciar o empréstimo anterior, mas, também, financiar a atividade corrente da Sporting SAD".Numa entrevista ao jornal 'Sporting', o responsável leonino considera que a operação financeira está a ser realizada num contexto mais favorável que o anterior, e mostra-se otimista em relação aos resultados. "O contexto é outro, estando o Sporting a atravessar um momento extraordinário do ponto de vista desportivo. Financeiramente, demos um passo muito importante nestes últimos anos com a otimização de custos a nível estrutural. As perspetivas são construtivas e muito mais otimistas do que eram há três anos e por isso é que o sentimento é positivo e de que as coisas estão no caminho que procuramos e de acordo com a nossa estratégia", garantiu.O dirigente também abordou o tema das modalidades, e recordou que os "ajustamentos salariais" realizados não afetaram a competitividade das equipas. "Fizemo-lo porque achávamos que era necessário esse equilíbrio para o clube. Como se viu o ano passado, tivemos um ano muito bom do ponto de vista desportivo. Depois de uma redução de custos, tivemos melhor rendimento desportivo do que antes tanto no futebol como nas modalidades. Significa que aumentar o orçamento não se traduz necessariamente em resultados desportivos e financeiros", acrescentou.O SAD leonina, recorde-se, com o empréstimo obrigacionista tenciona assegurar um total de 30 milhões de euros.