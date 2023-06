Franco Israel: «Antes de vir para Montevidéu eu e o míster falámos que iria ter mais minutos no Sporting»

Depois de ter sido dispensado do último particular da seleção uruguaia nesta janela internacional, e já a desfrutar de um período de descanso no país natal antes de regressar a Portugal para ingressar nos trabalhos de pré-temporada do Sporting, Franco Israel abordou a época que estás prestes a terminar, deixando claro que espera dar um passo à frente em Alvalade.Em entrevista ao programa 100% Deporte, da Rádio Sport890, o guarda-redes de 23 anos garantiu que espera ter mais minutos competitivos em 2023/23 ao serviço dos verdes e brancos, tal como lhe prometeu Rúben Amorim, ainda que tenha noção da concorrência que terá pela frente, neste caso o experiente Antonio Adán."Estou a aproveitar uns dias de férias após ter sido libertado. Já penso em lutar por um lugar no Sporting e somar minutos. O selecionador Marcelo Bielsa valoriza muito a continuidade de jogadores nos clubes. Antes de vir para Montevidéu eu e o míster do Sporting falámos que iria ter mais minutos [na próxima época]. Tenho contrato até 2027 com o Sporting. Algo que de que falámos antes de terminar a temporada foi de poder continuar mais um ano a lutar pela minha oportunidade, aí compito com o Adán. Depois, logo analisando como decorre a temporada, talvez se possa analisar a opção de um empréstimo", confessou, antes de abordar a possibilidade de somar minutos noutras competições que não o campeonato."Temos algo positivo em Portugal, em que há quatro competições e não é o mesmo jogador cinco jogos ou ter 15 partidas por temporada. Foi uma das coisas pelas quais mudei de equipa, porque na Juventus era difícil ter lugar com o Perín e Szczesny", diz, assumindo que Coates "ajuda" e o considera "um irmão mais novo", tal como Ugarte, de partida de Alvalade. "O Manu teve um crescimento no Sporting baseado nas qualidades do Seba", aponta.Além disso, Franco Israel não esquece o sonho de regressar à seleção principal do Uruguai, pela qual fez a sua estreia bem recentemente contra a Nicarágua. "Tinha claro na mente que tinha a chance de jogar um encontro onde todos tiveram possibilidades. O técnico [Bielsa] quer observar-me e tenho o sonho de estar nas eliminatórias de qualificação para o Mundial'2026. Bielsa é tranquilo nas conversas e discursos, mas no relvado motiva-te e aponta o que pensa", defende o guardião do Sporting.