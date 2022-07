Franco Israel apresentado pelo Sporting: «Vou dar tudo todos os dias para ganhar títulos»

Franco Israel foi, um feito que o deixa "muito feliz". "É um dos maiores clubes de Portugal e estou ansioso por começar a treinar com os meus colegas e jogar", começou por dizer, em declarações aos meios do clube, apontando o seu principal objetivo: "Vou dar tudo todos os dias para ganhar títulos".O longo processo negocial para garantir o guarda-redes, de 22 anos, foi concluído depois de várias rondas negociais com a Juventus e contou, também, com o contributo de Ugarte e Coates,A entrevista de apresentação foi, até, interrompida por um telefonema do médio uruguaio, compatriota com quem Franco Israel falou "desde o primeiro momento" em soube do interesse leonino. "Temos uma muito boa relação", confessou, assumindo que também já esteve em contacto com o capitão do Sporting, Coates. "Não conhecia o Seba [Coates] pessoalmente, mas também falei com ele".Pela frente, o internacional sub-20 pelo Uruguai terá a competição de Adán, experiente guardião que, na visão de Franco Israel, é "um dos melhores guarda-redes espanhóis". "Trabalhar com o Adán é trabalhar com um dos melhores guarda-redes espanhóis que jogou no Real Madrid e no Atlético de Madrid e que tem estado muito bem no Sporting. Para mim, trabalhar com um guarda-redes deste nível ajuda-me muito. É muito importante", rematou.