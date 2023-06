Franco Israel convocado para a seleção do Uruguai: Coates e Ugarte ficam de fora

Lista de convocados por Marcelo Bielsa para la Fecha FIFA de junio. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/R1TCqH1KIt — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 2, 2023

Franco Israel, guarda-redes do Sporting, surge esta sexta-feira na primeira lista de convocados do novo selecionador do Uruguai, Marcelo Bielsa, para os particulares frente à Nicarágua (15 de junho) e Cuba (21 de junho),e hoje confirmada pela seleção Celeste. Sebastián Coates e Manuel Ugarte, dupla que também alinha de leão ao peito, não foram escolhidos por 'El Loco'.Contudo, existem mais figuras da seleção uruguaia que não constam na lista elaborada por Marcelo Bielsa, como o ex-benfiquista Darwin Núñez, que agora atua no Liverpool, Federico Valverde, criativo do Real Madrid, Muslera, guarda-redes do Galatasaray, ou até Ronald Araújo, defesa do Barcelona.O guarda-redes do Sporting, de 23 anos, tem assim a oportunidade de estrear-se pela principal seleção do seu país – até à data contabiliza 14 internacionalizações pelos sub-20.