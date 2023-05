Franco Israel convocado por Marcelo Bielsa para a seleção do Uruguai

Franco Israel integra a primeira convocatória do novo selecionador do Uruguai, Marcelo Bielsa, confirmouO guarda-redes do Sporting, de 23 anos, tem assim a oportunidade de estrear-se pela principal seleção do seu país – até à data contabiliza 14 internacionalizações pelos sub-20 – nos particulares frente à Nicarágua (15 de junho) e Cuba (21 de junho), ambos disputados no Estádio Centenario, em Montevidéu, capital uruguaia.A chamada do jovem guardião, que encerrou a época em Alvalade com 8 jogos, vem confirmar o que Bielsa havia prometido, quando em meados deste mês foi confirmado no cargo e deixou a garantia de querer observar jogadores que não constaram nas convocatórias dos anteriores selecionadores da celeste.Além de Franco Israel, é provável que na lista de Bielsa – que será divulgada durante a próxima semana – constem, igualmente, Coates e Ugarte, dois nomes habituais da seleção. A confirmar-se, o trio de leões viajará junto para o Uruguai nos próximos dias.