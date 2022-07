Franco Israel explica porque escolheu o Sporting: «No futuro vou lutar para ser titular»

Foi em entrevista à rádio 'Sport 890' que Franco Israel explicou o porquê de ter escolhido o Sporting como destino pós-Juventus, onde passou as últimas épocas a jogar entre a equipa primavera e reservas. Aos 22 anos, o guarda-redes garantiu estar no contexto certo - o futuro, acrescenta, vai trazer-lhe aquilo que pretende."Não tinha espaço na primeira equipa da Juventus e ficar como terceiro guarda-redes não fazia sentido. Queria dar o salto e ter continuidade. O Sporting vai jogar quatro provas em 2022/23 [Liga Bwin, Champions, Taça de Portugal e Allianz Cup], ou seja, há vários jogos para disputar – isso fez com que escolhesse esta opção", argumentou o uruguaio, internacional pelos sub-20 do seu país.E prosseguiu: "Prometeram-me que ia jogar as duas taças [de Portugal e Allianz Cup] e isso convenceu-me, porque não é a mesma coisa do que jogar dois ou três jogos por ano; se assim fosse, talvez tivesse preferido ir para a segunda divisão de Espanha para ter mais jogos. No Sporting poderei fazer 8 ou 10 jogos com um bom nível de exigência. A ideia deste projeto é começar como segundo guarda-redes, adaptar-me e no futuro lutar por ser titular."