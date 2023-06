Franco Israel já está concentrado com a seleção do Uruguai

´



Franco Israel llegó para su primera convocatoria a la Selección Mayor. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/0XbUDyeqBz — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 5, 2023

Franco Israel, guarda-redes do Sporting, chegou esta segunda-feira a Montevidéu, onde os 31 convocados do Uruguai se estão a concentrar para a dupla-jornada de particulares, contra Nicarágua (dia 15) e Cuba (21), ambos a disputar no Estádio Centenário, na capital do país.Recorde-se que esta é a estreia do guardião, de 23 anos, na primeira equipa celeste, promovida por Marcelo Bielsa, novo selecionador, que optou por chamar futebolistas mais jovens e com menos internacionalizações nesta lista de estreia.