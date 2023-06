Franco Israel lembra Sporting na estreia pelo Uruguai: «Pedem-me sempre que a bola saia bem»

Um dos elementos do Sporting a alinhar ao serviço da respetiva seleção na presente janela internacional, Franco Israel realizou um sonho antigo ao estrear-se na madrugada desta quinta-feira pela seleção principal do Uruguai, numa partida em que a formação celeste levou de vencida a Nicarágua por 4-1, e com o jovem guardião a não ser obrigado a grande trabalho. Na verdade, Israel pouco podia fazer no golo sofrido já na reta final (90'+3) e antes, ainda na 1ª parte, destacou-se com uma boa defesa a impedir o golo adversário através de um livre direto.Aos 23 anos, Franco Israel alcançou um marco importante na carreira e, já após o particular disputado em Montevidéu, destacou o momento vivido. Isto sem esquecer, de resto, o próprio trabalho que realizou ao longo da época no Sporting, clube pelo qual fez os primeiros jogos na Liga dos Campeões."Claro que foi um sonho estrear-me no [Estádio] Centenário, com toda a gente do Uruguai a assistir. Não tive tanto trabalho, mas pelo menos deram-me a bola para jogar e pude manter-me quente. Sempre gostei de jogar com os pés. No Nacional já o fazia de vez em quando, na Juventus comecei a melhorar esse aspeto e, agora, no Sporting, pedem-me sempre que a bola saia bem", começou por analisar o jovem guardião, na zona mista, após o primeiro de dois particulares do Uruguai no batismo de Marcelo Bielsa como novo selecionador dos 'charrua', antes de desenvolver o pensamento acerca da importância da temporada que está quase a terminar oficialmente."Estava na Juventus B [equipa primavera] e, por sorte, pude dar o salto. Foi um ano de aprendizagem e adaptação. Tive a sorte de jogar partidas de alto nível na Champions e contra o Benfica, dessas que te ajudam a crescer", apontou Franco, que somou oito partidas na primeira época ao serviço dos verdes e brancos.Sobre o momento na seleção principal uruguaia, o guarda-redes de 23 anos foi claro sobre o processo de aprendizagem no estágio onde está integrado. "Cheguei há mais ou menos 10 dias e tive uma linda preparação com o Carlos Nicolia. Depois há que juntar o Chino [Rochet] e o Santi [Mele]. Nestes 10 dias vi que a ideia e o planeamento são muito bons", garantiu sobre o trabalho de Bielsa, bem como a concorrência que enfrenta neste primeiro estágio.