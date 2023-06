Franco Israel regressou onde tudo começou e foi homenageado pelo Club Artesano

En dicho lanzamiento también se le hizo un reconocimiento a los jugadores de la selección uruguaya Rodrigo Bentancur y Franco Israel, los cuales iniciaron sus pasos en el Club Artesano y hoy son un orgullo para el club, Nueva Helvecia y el Uruguay entero. pic.twitter.com/K6wxY57OZE — Mario Colman (@mariocolman) June 22, 2023

Franco Israel está em grande, uma vez que depois de ter sido internacional pela primeira vez pela principal seleção do Uruguai, ao cumprir os 90 minutos na goleada a Cuba (4-1), o guarda-redes do Sporting fez, agora, as delícias da população de Nueva Helvecia, cidade onde nasceu há 23 anos, como uma das figuras centrais no lançamento do novo complexo desportivo do Club Artesano.Com efeito, o guardião dos leões e Rodrigo Bentancur, médio do Tottenham e antigo companheiro de equipa de... Franco Israel, então na Juventus, voltaram na noite de quinta-feira ao local onde ambos deram os primeiros toques na bola - curiosamente, Bentancur é filho do presidente do clube, Roberto Bentancur.Os dois internacionais pela celeste estiveram presentes no dia 1 das obras e foram agraciados e homenageados com camisolas e placas comemorativas. Em troca, distribuiram autógrafos aos locais.Comoadiantara, Franco Israel vai gozar de um período de férias até ao início de julho e dará o pontapé oficial na próxima época no dia 8. Os leões, recorde-se, iniciam os trabalhos uma semana antes, a 2.