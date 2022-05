Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Franco Israel: Sucessor de Buffon na rota do reencontro com Cristiano Ronaldo no Sporting Jovem uruguaio está no último ano de contrato com a Juventus e continua tapado por Szczesny





• Foto: Juventus