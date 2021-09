Frederico Varandas: «Adaptámo-nos às curvas, mas não 'curvámos' a nossa missão»

Frederico Varandas considera que "a época de 2020/2021 ficará nos 115 anos de história do Sporting CP como um dos pontos mais altos da procura pela excelência" no clube, "sobretudo pelo contexto" difícil.





"Este último ano desafiou-nos com curvas inesperadas no caminho. Adaptámo-nos às curvas, mas não ‘curvámos’ a nossa missão, e jamais o nosso caráter. Este é o nosso caminho", conclui o presidente do Sporting, na mensagem aos sócios, inscrita no relatório e contas do clube relativo à época 2020/21 e que terminou com lucro de 135 mil euros."Ganhámos três títulos europeus (UEFA Futsal Champions League, Liga Europeia de hóquei em patins e Taça Continental de hóquei em patins), ganhámos três Campeonatos Nacionais das cinco modalidades de pavilhão (basquetebol, futsal e hóquei em patins), tivemos um Campeão do Mundo de judo pela segunda vez consecutiva (Jorge Fonseca) e duas medalhas de ouro nos Europeus de atletismo em pista coberta (Auriol Dongmo e Patrícia Mamona), duas medalhas Olímpicas (novamente Jorge Fonseca e Patrícia Mamona) e dez Paralímpicas, ganhámos também muitos mais títulos nacionais em várias modalidades, vencendo ao mesmo tempo uma pandemia que nos retirou a presença (física) dos nossos sócios e adeptos. E vencemos ainda o caminho de um modelo que está a ser construído com base na Formação, também parte constituinte do nosso ADN. Ganhou o Sporting CP porque ganha a sustentabilidade do clube", salienta o presidente do Sporting, certo de que "o sucesso desta época não compromete a perseguição do sucesso das próximas.""Temos a plena consciência de onde viemos, das difíceis opções que tivemos que tomar para aqui chegar e do longo caminho que ainda temos que percorrer. O sucesso passado não assegura o sucesso futuro. O futuro é assegurado pela construção das bases necessárias para edificar e estabilizar o modelo definido, e para o qual foram fundamentais os passos que demos esta época no arranque do projeto da Academia de Modalidades, da remodelação do Multidesportivo, e do início do processo de digitalização do clube", elenca ainda Frederico Varandas.O relatório e contas do Sporting, clube, será submetido à aprovação dos sócios leoninos na Assembleia Geral marcada para a próxima quinta-feira, dia 30.No parecer favorável às contas de 2020/21, o Conselho Fiscal e Disciplinar alerta que o Sporting "mantém uma situação económico-financeira em que os Fundos Próprios representam 11,7% do total do seu ativo e os fluxos gerados nas operações são reduzidos tendo em consideração a dimensão do passivo financeiro existente, o que foi agravado face à situação pandémica gerada pelo vírus SARS-CoV-2 e da doença Covid-19." "Assim, é opinião deste Conselho Fiscal e Disciplinar que só será possível ultrapassar esta fase difícil, caso sejam mantidas e reforçadas as medidas que têm sido tomadas nos últimos anos com vista à redução dos custos operacionais e de aumento de receitas que levem ao equilíbrio operacional das contas do Sporting CP, equilíbrio este que continua a não se verificar neste momento" sublinha o órgão presidido por Joaquim Baltazar Pinto."O Conselho Fiscal e Disciplinar alerta de novo para o facto desta situação, que se vem repetindo ao longo dos últimos anos, não ser sustentável e pôr em causa a viabilidade futura do Sporting CP. Por esta razão o Conselho Fiscal e Disciplinar reitera mais uma vez que este é um processo que não pode ser interrompido e deve continuar efetivamente, pois os seus resultados só serão visíveis no médio prazo. A não prossecução deste caminho poderá colocar em causa a viabilidade financeira do clube", conclui o Conselho Fiscal e Disciplinar.