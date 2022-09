Varandas analisa contas do Sporting de 21/22: «Constitui um marco histórico na jornada do Sporting»

Numa mensagem assinada por Frederico Varandas a respeito do anúncio dos resultados do Relatório e Contas do Sporting em relação à temporada 2021/22, o presidente do emblema de Alvalade apontou a palavra "sustentabilidade" como um pilar no projeto do clube.





"O exercício de 2021/2022 constitui um marco histórico na jornada da Sporting SAD, em virtude de apresentar os melhores resultados de sempre de volume de negócios e de resultados operacionais excluindo transacções com jogadores. São resultados que nos devem orgulhar, mais que pela sua natureza excepcional – são os melhores de sempre da nossa história -, por dois motivos principais: o seu carácter estrutural, e o facto de terem sido atingidos num contexto extremamente adverso", começou por referir o líder do Sporting, destacando três pilares: "Formação, Transformação Digital e Criação de Valor da Marca Sporting".Relembrando o "contexto de extrema complexidade" vivido no clube, até depois das crises e repercussões que se fizeram sentir também no desporto na sequência da pandemia e Guerra na Ucrânia, bem como ainda as consequências do ataque à Academia, Varandas garante que a SAD leonina "tem uma política holística e criteriosa de investimento, em complementaridade com uma rigorosa política de custos".Sem deixar de referir as conquistas registadas pelo Sporting durante o seu primeiro mandato na presidência, entre elas "seis títulos no futebol masculino sénior, dois dos quais nesta época, pela segunda vez consecutiva qualificámo-nos directamente para a fase de grupos da Champions League e atingimos, pela segunda vez na nossa história, o acesso aos oitavos-de-final da competição; dois títulos no futebol feminino sénior; retoma da equipa B, fundamental para o projecto da formação; o regresso do investimento no património, modernização e marca da organização; o melhor resultado de sempre em termos de volume de negócios, no valor de 181,9 milhões de euros, e de resultado operacional sem transacções de jogadores, em 12 milhões de euros; melhor resultado de sempre com transacções de jogadores, registando as três melhores vendas de sempre da SAD, e um total de sete vendas do top-10", o presidente dos leões defende igualmente a SAD dos verdes e brancos está em melhores condições do que há quatro anos, bem como mais preparada para os desafios do futuro."Continuaremos no caminho de construção das bases, sem precipitações, para que, uma vez estas asseguradas nos moldes que desejamos, possamos crescer sustentadamente e avançar para dar o passo seguinte", conclui.