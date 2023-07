Frederico Varandas anuncia início de "Nova Era" no Sporting e deixa promessa de novidades para 2023/24

Aí está a segunda pele do Sporting Aí está a segunda pele do Sporting

O Sporting assinala este sábado o seu 117.º aniversário, "o início de uma nova época, mas também o início de uma Nova Era", segundo Frederico Varandas."Em 2018 idealizámos o futuro do clube e temos, desde então, estado a construir as bases para, a cada dia, estarmos mais perto de o atingir, para cada dia sermos melhores. (...) São princípios, valores e uma forma de estar que fazem parte do nosso código genético, que devem sempre pautar o desenho do nosso futuro. É precisamente no regresso às nossas origens, e em homenagem aos nossos fundadores, que, na continuidade desse ADN, projectámos o futuro e arrancamos esta Nova Era. Ela inicia-se hoje a partir do Esforço, Dedicação e Devoção que foram fundamentais nestes cinco anos. Celebramos os 20 anos do Estádio José Alvalade e com ele iniciamos um novo ciclo. A nossa casa será o espelho deste (re)começo. O Estádio José Alvalade será Verde, por dentro e por fora, como o nosso ADN e a esperança que representa. Esperança que temos de nutrir todos os dias no investimento que fazemos na preservação do nosso património, mas também na sua modernização. A esse propósito, deixo a promessa que teremos novidades em 2023/2024", escreve o presidente dos leões no editorial publicado no Jornal Sporting esta semana.