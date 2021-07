Frederico Varandas apadrinha os sub-17

Tal como sucedeu na véspera com o arranque dos trabalhos dos sub-23 e sub-19, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, marcou presença também no primeiro dia de trabalho dos sub-17.





Numa cerimónia realizada no auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade, o líder dos leões fez-se acompanhar por Tomaz Morais, diretor do futebol de formação, Paulo Gomes, diretor geral da Academia Sporting e, ainda, de João Couto, diretor técnico do futebol de formação. No final da intervenção destes responsáveis leoninos, coube ao técnico apontar os objetivos da nova temporada. "Tanto a equipa técnica como os jogadores estão preparados para evoluir e fazer com que o principal objetivo seja cumprido: dotar os jogadores com as ferramentas necessárias para estarem mais próximos de chegar à equipa principal. As palavras a reter são exigência, atitude e compromisso, precisamente os valores que compõem o ADN do Sporting", afirmou à Sporting TV.