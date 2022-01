Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Frederico Varandas apoiado para novo mandato: leia a carta aberta ao presidente do Sporting Mais de 200 nomes do universo leonino apelam à recandidatura do líder “pelo bem do Sporting”





• Foto: Miguel Barreira