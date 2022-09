Frederico Varandas aponta caminho: «Ter coragem de investir no clube para termos de vender menos»

Frederico Varandas foi questionado sobre os resultados recentes apresentados no Relatório e Contas relativo ao exercício de 2021/22, no qual o Sporting apresentou o maior volume de negócios de sempre, com 181,9 milhões de euros, e indicou a "sustentabilidade" como uma das responsáveis para este marco histórico."É sempre uma equação desafiante. Mas nestes 4 anos houve uma palavra sempre subjacente a qualquer decisão que tenhamos tomado: sustentabilidade. Não acreditamos que seja possível ter sucesso desportivo a médio e longo prazo sem sustentabilidade. Nunca vamos cair na tentação do populismo de ganhar amanhã, a curto prazo, podendo hipotecar o futuro do clube. Jamais o fizemos e nunca o vamos fazer. Existe sempre a tentação de ganhar para amanhã. E jamais a popularidade do presidente pode estar acima do clube. Foi uma decisão que tomamos desde o inicio. Todas as decisões têm um principio base de sustentabilidade", referiu o presidente dos leões em entrevista à Sporting TV, na qual fez um balanço dos quatro anos de mandato na presidência do clube de Alvalade.E prosseguiu: "Como fazemos esse equilíbrio? Onde investimos? Uma das razões que levou à estagnação e afastamento em relação aos rivais, na nossa opinião foi o investimento limitado à equipa de futebol. É a tendência e normal. Onde vou investir? Futebol. E é preciso ter uma visão mais holística e a médio e longo prazo. É verdade que podemos ter o risco de não ganhar. Mas não podemos hipotecar o caminho do Sporting tornar-se mais forte. Fizemos um equilíbrio no investimento no futebol – formação também e infraestruturas – e na marca."Frederico Varandas apontou ainda o caminho para que, no futuro, o Sporting não esteja tão dependente da venda de jogadores. "Decisões estratégicas que fazem com que o Sporting tenha batido os recordes de receitas. Investimentos no clube, nas pessoas e nos recursos humanos. Numa nova loja verde online, na megastore, aumentámos em 75% o merchadising. Mas tivemos de fazer este investimento. E ter coragem de não investir só nos jogadores, mas também no clube. Para mais tarde termos de vender menos e pensar também nas receitas", vincou.