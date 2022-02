Frederico Varandas atento a ação de formação na Academia

O Sporting realizou mais uma ação de formação na Academia com todos os coordenadores que tiveram a possibilidade de analisar e rever as estratégias na implementação do conceito de trabalho do modelo centrado no jogador. Com a participação remota do presidente, Frederico Varandas, uma das novidades foi a participação do departamento de futebol feminino que vai integrar definitivamente este projeto.O dia de trabalho terminou com uma ação de 'team building' para estimular o compromisso coletivo.