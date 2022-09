Frederico Varandas com indireta a Rui a Costa e ao Benfica: «Jamais a popularidade de um presidente pode estar acima do clube»

Na entrevista à Sporting TV, em jeito de balanço aos quatro anos de presidência, Frederico Varandas insistiu numa palavra: sustentabilidade. O discurso do líder leonino foi muito voltado para dentro, quando falava desta linha orientadora, mas em determinado momento visou também em particular um destinatário externo, embora bem próximo de Alvalade: o Benfica liderado por Rui Costa que, na SAD, acaba de apresentar um exercício 2021/22 negativo em 35 milhões de euros, contra os 25 M€ positivos do Sporting."Nestes 4 anos houve uma palavra sempre subjacente a qualquer decisão que tenhamos tomado: sustentabilidade. Não acreditamos que seja possível ter sucesso desportivo a médio e longo prazo sem sustentabilidade. Nós nunca vamos cair na tentação do populismo de ganhar amanhã, a curto prazo, podendo hipotecar o futuro do clube. Jamais o fizemos e nunca o vamos fazer. Existe sempre a tentação de ganhar para amanhã. E jamais a popularidade de um presidente pode estar acima do clube. Jamais, jamais. Foi uma decisão que tomamos desde o inicio. Todas as decisões têm um principio base de sustentabilidade", disse esta sexta-feira o presidente do Sporting, curiosamente à mesma hora que Rui Costa concedia uma entrevista à BTV.