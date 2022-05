Frederico Varandas: «Como é motivador os nossos sócios e adeptos já só ficarem realizados com título de campeão»

Frederico Varandas considera que, apesar de o Sporting não ter conseguido revalidar o título de campeão, está hoje mais preparado do que há um ano para enfrentar os desafios do futuro.No discurso proferido esta tarde no almoço do 19.º aniversário do Núcleo de Carregal do Sal, o presidente dos leões começou por salientar que "a base do Sporting são os valores" e elogiou a forma como o clube saiu do mandato de Bruno de Carvalho."O caminho da vitória no Sporting é sempre difícil mas não procuramos atalhos assentes em condutas ilícitas. E mesmo quando no passado recente o Sporting ameaçou desviar-se desses valores, o próprio Sporting resolveu a situação sem precisar de ninguém ou da Justiça. Os nossos valores são a nossa força motriz. Mais valioso do que os 23 títulos no futebol, os 42 títulos europeus, os milhares títulos nas nossas modalidades são os nossos valores, a nossa integridade e o nosso caráter", começou por referir, antes de valorizar a consolidação do projeto."Como é motivador hoje os nossos sócios e adeptos já só ficarem realmente realizados com título de campeão", destacou, recordando que a equipa ficou no 2.º lugar, com "os mesmos 85 pontos" da época anterior, venceu duas taças e atingiu os oitavos-de-final da Champions. "Ninguém ficou 100% realizado mas também é real o sentimento de orgulho dos sportinguistas nos seus jogadores, no treinador e sobretudo no trajeto e crescimento do clube. Se é verdade que há um ano fomos campeões, temos hoje um clube mais bem preparado do que há um ano. Batemos vários recordes de receitas, temos o maior número de sócios com quotas em dia da história do Sporting. O clube continua a crescer de forma sustentável e sem hipotecar o seu futuro por qualquer vitória de curto prazo", garantiu este domingo.Frederico Varandas deixou, a propósito, um recado aos históricos rivais. "Há 4 anos era unânime que o Sporting estava a uma grande distância dos seus dois rivais e não era tido sequer como sério candidato. Hoje, é igualmente unânime que o Sporting passou a ser um natural, sério e óbvio candidato a qualquer título em Portugal. Recuperámos muitos anos de atraso para os nossos rivais e no curto/médio prazo cá estaremos para ver quais os clubes portugueses mais bem preparados para continuarem a ser competitivos. Todos os sportinguistas estão de parabéns e os sócios são parte fundamental desse sucesso", concedeu o líder leonino.