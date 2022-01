Frederico Varandas confirma recandidatura à presidência do Sporting

Frederico Varandas confirmou esta segunda-feira, em entrevista à CNN Portugal, que se vai recandidatar à presidência do Sporting."Não foi tabu, não tive intenção que fosse. Serei novamente candidato. Isto exigia que a minha equipa também o quisesse. Tive de falar primeiro com a minha família, é um cargo extremamente egoísta, afeta muito as pessoas à volta. Nunca pensei em não terminar o mandato, isso nunca. Quando decidi candidatar-me, saberia que venceria e acreditava que este rumo levaria ao sucesso. Sei que essa foi uma das armas do sucesso foi nunca nos agarrarmos à reeleição. Tivemos de tomar medidas muito impopulares; tivemos de tomar medidas que muitos sócios, adeptos e grupos de adeptos não iriam entender, saberíamos que teríamos de meter o dedo na ferida. 40 anos de insucesso de uma forma generalizada não se explicam apenas com factores externos, mas sim internos. Isso teria de ser mudado, teria de ser duro, e foi", disse o atual líder dos leões.