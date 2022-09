Frederico Varandas: «Continuaremos o nosso rumo a fazer crescer o Sporting»

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, fez um discurso de agradecimento aos associados que esta quarta-feira, no Estádio José Alvalade, receberam os emblemas de ouro referentes a 50 anos de associativismo. O dirigente não deixou de agradecer-lhes a "dedicação" antes de garantir que o "rumo" da direção está centrado no "crescimento do clube"."Ser cinquentenário tem de ser muito mais que usar este emblema na lapela do casaco, é sobretudo ter a responsabilidade de transmitir às novas gerações o que é ser Sporting e a importância dos nossos valores. É dizer presente nos momentos chave e cruciais na vida do clube, quer faça chuva ou sol, ou quer o Sporting esteja a vencer quer esteja a perder. Não porque o presidente A, B ou C merece mas porque o Sporting merece. A principal missão do sócio seja com 50 anos, 1 ano, ou 75 anos será sempre cuidar do clube pois o clube será sempre o que o sócio quiser. Continuaremos o nosso rumo a fazer crescer o Sporting", assegurou num discurso transmitido na Sporting TV.Garantindo que a massa associativa é o "tesouro mais valioso do clube", o líder leonino também não deixou de lembrar as responsabilidades dos sócios mais antigos. "Vocês os guardiões da identidade e dos valores dos 116 anos de história. Poder usar o emblema de de 50 anos não se explica mas há um sentimento que sobressai: O orgulho! O orgulho de poder mostrar ao Mundo 50 anos de dedicação e amor! Em nome do Sporting, um simples muito obrigado", concluiu.