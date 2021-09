Frederico Varandas deixa mensagem a Vasco Palmeirim: «Que o Sporting te continue a fazer feliz»

Vasco Palmeirim e Frederico Varandas são amigos há mais de 30 anos, facto que ficou provado esta segunda-feira, durante o programa 'Júlia', onde o presidente do Sporting deixou uma mensagem emotiva ao locutor, relembrando a altura em que ambos andavam no liceu e onde partilhavam dois grandes amores: o futebol e a música.





"Grande Vasco, tive a fazer contas e já somos amigos há 30 anos. Estávamos nós no grande e eterno Filipa de Lencastre em Lisboa, e o Vasquinho nessa altura ainda era mais Vasquinho do que é hoje. Tinha uns cabelos longos, compridos até aos ombros", começou por recordar."O Vasco e eu partilhávamos dois grandes amores: o futebol e a música. E tanto no futebol como na música tínhamos duas grandes paixões: no futebol, o Sporting. Na música, os U2. Mais do que dizer que tem muito talento, criatividade, sentido de humor, o mais importante é que as pessoas vejam o exemplo do Vasco: uma pessoa que realmente acreditou e lutou pelo seu sonho, tudo graças ao seu talento, mas sobretudo por acreditar que era possivel chegar onde chegou. Espero estar daqui a 30 anos a fazer um novo vídeo a dizer-te que mereces tudo o que tens, mereces ser feliz, e que o Sporting te continue a fazer muito feliz. Um grande abraço", concluiu Frederico Varandas.