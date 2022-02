Frederico Varandas diz que João Pinheiro pediu desculpa pelo primeiro amarelo a Coates

Coates foi pisado por Taremi... e viu cartão amarelo Coates foi pisado por Taremi... e viu cartão amarelo

Frederico Varandas criticou a arbitração de João Pinheiro no FC Porto-Sporting (2-2), dizendo que o árbitro pediu desculpa pelo primeiro amarelo mostrado a Coates - que foi expulso."Todos assobiam para o lado para mais um espectáculo decadente, de um país que quer ser da frente da UE e do primeiro Mundo. O que vimos aqui, no final do jogo, com elementos da organização do evento, com coletes azuis, as imagens estão disponíveis, a agredir jogadores em campo. Isto é o pior do desporto, o pior que Portugal tem a nível de desporto. Ninguém tem coragem, acha tudo normal. Ganha-se jogo e é competente. De competência tenho a dizer... Vai ser sempre assim o meu mandato, digo o que penso. Tenho elogiado, mas o João Pinheiro não está minimamente preparado para isto. Não sei se foi por ter estado habituado a arbitrar sem público. Não sei se estará preparado para arbitrar um jogo desta pressão com público. Não chega. Gostava de dizer que não chega chegar ao intervalo e pedir desculpa aos jogadores, ao Hugo Viana, a dizer que o Coates não devia ter levado amarelo. Quem sofre a falta é o Coates, é ele quem vê o amarelo e depois isso é decisivo para ser expulso. O Sporting na segunda parte joga com menos um, quando jamais hoje este Porto ia dar a volta, jamais! Depois temos um amarelo ridículo para o Palhinha e depois pede desculpa, que não era para amarelo. Este árbitro não tem coragem para arbitrar num ambiente destes", disse o presidente leonino na sala de imprensa no Dragão.