Frederico Varandas diz que nova época "já está em marcha" mas lembra: «Lições aprendidas»

No discurso de abertura da AG do Sporting, que decorre este sábado no Pavilhão João Rocha, Frederico Varandas abordou não só questões orçamentais do clube , como a época que "não correu desportivamente" como esperado pelos sportinguistas."Apesar da boa carreira europeia e da boa qualidade exibicional, não conseguimos materializar essa qualidade de jogo em pontos e troféus tendo terminado aquém das nossas expectativas e não por motivos externos ao clube. A análise interna foi feita, lições foram aprendidas e o planeamento de uma nova época já está em marcha e com a expectativa de regressarmos ao sucesso desportivo do passado recente", afirmou o presidente leonino.E prosseguiu: "Mais importante do que os títulos conquistados este ano, mais importante do que os títulos vencidos no passado recente no futebol, mais importante do que o 4.º lugar deste ano é o rumo traçado e o rumo esse que o clube não vai parar de percorrer. Rumo esse que nos deu estabilidade, recuperação financeira e redução do passivo, aumento das receitas e mais sucesso desportivo que no passado".Varandas não escondeu igualmente a ambição do clube pata um futuro próximo: "Queremos mais. Queremos que o nosso Estádio José Alvalade seja um estádio que orgulhe os sportinguistas. Queremos continuar a fazer crescer o clube. Queremos um clube mais moderno e digital, mais próximo do sócio, mais sustentável, mais forte competitivamente e mais ganhador. A única coisa que queremos que se mantenha é a nossa forma de estar: com integridade, com dignidade, com honra e com princípios".