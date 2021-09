Frederico Varandas: «Noite ideal para os sócios refletirem sobre o que querem do clube»

Frederico Varandas fez um apelo aos sócios do Sporting para que façam uma reflexão sobre que futuro querem para o clube, na sequência do chumbo, em Assembleia Geral, dos dois últimos Relatório e Contas e do orçamento para esta época.





"Acima de tudo, esta noite é a noite ideal para os sócios fazerem uma séria reflexão do que querem do clube e que participação querem ter neste clube. A verdade é que sistematicamente temos um grupo de 400 pessoas que se apresenta sempre nas assembleias, com a sua orientação de voto quer o Sporting seja campeão nacional, quer ganhe a Liga dos Campeões, e estão no seu direito", começou por dizer à Sporting TV."É um grupo inferior a 1 por cento dos sócios votantes e a pergunta que faço é se os 99% dos sócios votantes querem continuar que uma minoria - que se dirige sistematicamente à assembleia com o insulto e ameaça como argumento - continue a bloquear a gestão do clube. Temos os estatutos, vamos cumprir, mas é altura da grande massa associativa do Sporting pensar no que quer para o clube e que participação quer fazer."