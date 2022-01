Frederico Varandas e as escutas: «Não vai ver no Sporting familiares de presidentes a serem agentes»

Frederico Varandas não se mostrou surpreendido com as escutas do processo Cartão Vermelho, com Luís Filipe Vieira no epicentro."O que já dizemos há anos, defendemos transparência absoluta, isto é uma coisa muito cara, ganhar é muito importante, mas a forma como ganhamos é também importante. Estes casos, para mim, não são novidade nenhuma. Para ninguém o são. Acredito que a montanha não vai parir um rato. Estas escutas, as que interessam, quem é arguido e investigar até às últimas consequências", disse o presidente do Sporting numa entrevista à CNN Portugal, onde garantiu que o clube leonino não será apanhado em escutas a prevaricar."As escutas de Hugo Viana com agentes vai ser de certeza... Mas no Sporting familiares de presidentes sócios de agentes, a cobrar comissões, direitos televisivos... Seguramente não haverá. Neste Sporting não existe e isso orgulha muito os sportinguistas", vincou.