Frederico Varandas e Nuno Sousa entregam esta tarde documentação das respetivas candidaturas

As candidaturas lideradas por Frederico Varandas e Nuno Sousa entregam esta tarde a documentação necessária para concorrerem à liderança do Sporting nas eleições do próximo dia 5 de março.A entrega das assinaturas da candidatura de Varandas à mesa da Assembleia Geral está prevista para as 15h30 e a de Nuno Sousa deverá ter lugar uma hora mais tarde.Já Ricardo Oliveira deverá formalizar a sua candidatura apenas amanhã, por volta das 19h00.