Frederico Varandas e Paolo Maldini reuniram-se para discutir dívida de Rafael Leão ao Sporting

Frederico Varandas, presidente do Sporting, e Paolo Maldini, diretor-desportivo do Milan, estiveram por duas vezes reunidos nos últimos meses com o intuito de discutir a dívida de Rafael Leão ao Sporting, apurouApesar de o antigo jogador dos italianos ter referido, em entrevista concedida à 'Gazzetta dello Sport', que, os rossoneri tentaram junto dos leões e através da figura de Frederico Varandas baixar a indemnização devida pelo internacional português, que ascende a 20 milhões de euros. No entanto, o líder verde e branco recusou qualquer possibilidade de negociar esse montante. De resto, este tem sido um dos maiores entraves à renovação de contrato do atacante com o Milan.Rafael Leão, recorde-se, foi condenado a pagar 16,5 milhões de euros - valor esse que subiu devido aos juros - ao Sporting depois de ter rescindido contrato unilateralmente, na sequência da invasão à Academia, em Alcochete. Conforme o nosso jornal avançara em maio, o empresário do avançado, Jorge Mendes, tentou intermediar um acordo entre os clubes, porém não chegou a existir qualquer tipo de fumo branco nesse sentido.O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), sediado na Suíça, considerou que o Lille, clube pelo qual Leão assinou ao rescindir com o Sporting, é responsável solidário pelo pagamento da indemnização ao Sporting. Por sua vez, o jogador de 23 anos vê, mensalmente, parte do vencimento penhorado para abater a dívida.Conforme a SAD frisara no relatório das contas anuais de 2021/22, "em relação ao montante da indemnização" o TAS "decidiu devolver o processo à FIFA para que a DRC (Câmara de Resolução de Disputas) produza e examine a prova necessária e se pronuncie sobre esse aspecto. Aguarda-se essa decisão".