Frederico Varandas: «É um dia histórico. O Sporting é detentor da maioria da SAD»

Após o Sporting anunciar a recompra dos VMOC que estavam na posse do Millennium BCP , Frederico Varandas falou num "dia histórico", em que o clube "garantiu a maioria do capital da SAD"."Hoje é um dia histórico para o Sporting, que fechou o acordo para comprar os VMOC do Millennium BCP, permitindo esta operação garantir a maioria do capital da SAD. O Sporting tinha hipótese de comprá-las até dezembro de 2026 e caso não o fizesse perdia o controlo da SAD. Quatro anos antes, o Sporting garante a maioria do capital da SAD. Foi uma operação complexa e dura, sem ruído, com discrição e eficácia. Era um dos nossos grandes objetivos no nosso mandato e ficamos muito felizes por ter cumprido. Amanhã há eleições e quem quer que seja o vencedor terá este problema resolvido. O Sporting é detentor da maioria da SAD. Agradeço aos nossos parceiros e à equipa que trabalhou neste longo processo. Hoje o Sporting tem grandes equipas desportivas mas também grandes equipas nos nossos quadros. À equipa financeira e jurídica, muito obrigado por esta fantástica operação", começou por dizer o presidente leonino em conferência de imprensa."Era fundamental para o futuro dos sócios do Sporting, significa que, de uma vez por todas, a maioria na SAD está garantida. Como era sabido, teria de se resolver até 2026 e felizmente que o Sporting resolveu antes", acrescentou o líder verde e branco, que foi depois questionado por que motivo apenas fez este anúncio na véspera das eleições e se o mesmo não poderá ser entendido como um golpe eleitoral: "em relação à primeira pergunta, quem me dera resolver isto no primeiro dia e não no último dia de mandato. Infelizmente, não depende só do Sporting, foi uma operação longa de anos, com avanços e retrocessos e podia não ter acontecido neste mandato"."Procurámos nestes três anos e meio fazer este clube crescer e é o que temos feito. Amanhã é um dia extremamente importante para o Sporting e, na qualidade de presidente, apelo a todos os sócios que venham votar e mostrar a força e vitalidade do Sporting", acrescentou Varandas, que se recusou a falar sobre a polémica com Pinto da Costa: "Comecei esta comunicação a dizer que é dos dias mais importantes do Sporting. Só vou falar disso."