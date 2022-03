Frederico Varandas na tomada de posse: «Entraremos em qualquer campo para liderar»

As imagens da tomada de posse dos novos órgãos sociais do Sporting



Frederico Varandas destacou a "obra feita e muitos títulos desportivos nas várias modalidades" no seu primeiro mandato à frente do Sporting. Na tomada de posse dos novos órgãos sociais, eleitos no sábado, o presidente leonino salientou a maior experiência desta equipa com a "mesma paixão"."Passados três anos e meio, é uma honra estar aqui a falar neste momento no mesmo auditório, pois a realidade do Sporting é completamente diferente da que existia quando falei pela primeira vez. Na altura apresentámo-nos sem experiência mas com um objetivo. Hoje apresentamos a continuidade desse projeto e a mesma paixão. Entre esses dois momentos, fica obra feita e muitos títulos desportivos nas várias modalidades. Na vida, o que fica é o que se faz e não o que se diz. Esse será sempre o nosso lema: fazer", começou por dizer Varandas no discurso no Auditório Artur Agostinho, onde deixou mensagem a três grupos distintos:"A primeira mensagem é para o sócio do Sporting. Obrigado por teres reerguido o clube dos escombros, pelos oito minutos de aplausos frente ao Manchester City que passaram pelo Mundo, obrigado por marcarem sempre presença nos 115 anos de história. Há três anos e meio disse que cresci Sporting e respiro Sporting, mas não sou Sporting. Hoje repito a mesma frase. Queremos servir o Sporting, com os sócios e para os sócios mas nunca acima dos sócios. Mas tenho uma grande ambição: que todos os sócios possam votar e participar na vida do seu clube. Está ao nosso alcance, se os sócios assim desejarem, este será o mandato de todos os sócios. A todos os sócios, cuidem do Sporting, ninguém o fará se não formos nós.""A segunda mensagem é para as instituições desportivas e não-desportivas: a força de um país está nas suas instituições e na rapidez de ação. O Sporting mostrou que é possível, não basta coragem para dizer o que vemos, é preciso agir. O novo normal tem de ser o contrário do que tem sido o antigo normal. Cuidem do desporto e da democracia.""A terceira mensagem é de novo para os sportinguistas. cuidemos do Planeta, ninguém cuidará se não nós. Nos próximos quatro anos queremos liderar uma nova era, uma nova era verde, com várias dimensões. Em qualquer campo entraremos para liderar, pelo exemplo que damos. Temos um propósito muito claro: inspirar cada um de vocês a inspirar milhões."A fechar, Varandas enviou uma palavra aos elementos que agora cessaram funções e que o acompanharam no primeiro mandato: "o Sporting está-vos eternamente agradecido. Aos que me acompanham e às recentes entradas, já sabem o que temos de fazer: servir e colocar o Sporting acima de nós. Somos os mesmos mas mais experientes mas também com cicatrizes e marcas de quem atua como pára-choques do clube. Prometo servir o Sporting mas também mais cicatrizes. Há muito Sporting para crescer sem abdicar dos nossos valores. Os sócios do Sporting querem mais, nós queremos mais. Continuemos."