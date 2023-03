Frederico Varandas: «Esta vitória é sobretudo para os nossos adeptos»

À saída do Emirates Stadium, Frederico Varandas dedicou a vitória do Sporting nos penáltis , frente ao Arsenal, aos adeptos leoninos, destacando o apoio dado pelos milhares de simpatizantes leoninos que estiveram presentes no recinto."Esta vitória é sobretudo para os nossos adeptos, para os adeptos que estão sempre com a equipa. Hoje estiveram ali quase 4 mil leões e a vitória é para eles", disse o presidente verde e branco após a passagem aos quartos de final da Liga Europa.