Frederico Varandas: «Estamos a concluir o processo de recompra das VMOCs»

Frederico Varandas revelou esta quarta-feira, em declarações no debate entre os três candidatos às eleições do Sporting, que o clube já se encontra "a concluir o processo de recompra das VMOCs", sublinhando que a "segunda fase está em andamento" e que os adeptos poderão ter "excelentes notícias" em breve."Sobre as VMOC eu sou presidente da administração da SAD e por responsabilidade e deveres com a CMVM não posso anunciar. Dividimos em duas fases, em novembro de 2019 conseguimos garantir a recompra a 30 cêntimos como estava alinhavado. Havia 47 milhões de dívida vencida que temos de resolver. Estamos a concluir o processo de recompra das VMOCs. Posso garantir aos sócios que vamos recomprar as VMOCs. A segunda fase está em andamento. A curto prazo podemos dar excelentes notícias", começou por dizer o presidente leonino.E prosseguiu: "O Ricardo Oliveira diz que o Sporting tem de recuperar a má imagem. O Sporting compra um jogador com uma taxa de juro de 4%, em 2018 era incapaz de fazer isso. Agora no empréstimo obrigacionista de 52 milhões de euros, o dobro em relação ao último. Em relação ao investidor do Ricardo que não sabe as contas do Sporting e garante um juro baixo.... A direção do Sporting não pode fazer a adjudicação de um empréstimo de 200 milhões de forma direta, os sócios do Sporting não entram nesta cantilena, não existe. A não ser que seja para comprar a SAD, se for isso retiro, agora a dívida? Credibilidade é trabalhar com os melhores e mais reconhecidos e é o que esta direção tem feito. O Nuno Sousa diz que os sócios estão descontentes… Temos o recorde sócios pagantes com mais de 90 mil sócios, vamos fechar o ano com 10 milhões de quotização. A gestão do Sporting assenta na gestão desportiva. Em três anos e meio, o Sporting reduz custos e valoriza o ativo. O plantel do Sporting nunca valeu tanto, pelo transfermarkt está avaliado em 250 milhões."