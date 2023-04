O presidente do Sporting, Frederico Varandas, esteve na terça-feira em Londres, onde assistiu ao Chelsea-Real Madrid, a convite do clube inglês.O diário britânico 'Evening Standard' relaciona a presença do Sporting e de outros clubes em Samford Bridge com o facto de o Chelsea querer acelerar a saída de vários jogadores até 30 de junho para cumprir com as regras do fair play financeiro.Além do Sporting e de Frederico Varandas, informação confirmada por, marcaram presença no jogo do Chelsea na Champions, segundo o Evening Standard, o líder do Real Madrid Florentino Pérez, o diretor desportivo do Barcelona Mateu Alemany, o proprietário do Brighton Tony Bloom e o superagente português Jorge Mendes.Na lista de colocações e transferências do Chelsea estarão nomes como Christian Pulisic, Hakim Ziyech, Kalidou Koulibaly, Ruben Loftus-Cheek, Conor Gallagher, Romelu Lukaku, Pierre-Emerick Aubameyang ou Mason Mount.