Frederico Varandas explica: «Não tínhamos de vender Matheus Nunes mas sim de fazer determinadas vendas»

Numa entrevista concedida à Sporting TV em que assinalou o mandato à frente do emblema de Alvalade, isto num dia em que se assinalaram quatro anos desde a sua primeira tomada de posse, Frederico Varandas fez uma análise ao momento do clube, sem esquecer alguns temas mais recentes.Desde logo, o líder leonino abordou a saída de Matheus Nunes no último mercado de transferências, a qual motivou até críticas por parte de Rúben Amorim. "O Sporting não tinha de vender o Matheus Nunes. Tinha de fazer determinadas vendas de jogadores. Vendemos o Matheus como vendemos o Nuno Mendes, como há dois anos o Bruno Fernandes, Acuña, Wendel e no ano seguinte fomos campeões. Caminhamos para ter cada vez menos dependência da venda de jogadores. Investir no clube e aumentar a marca Sporting para termos mais receitas. Este recorde de resultados operacionais demonstram isso", assumiu, em declarações ao canal do leões, abordando a importância do técnico de 37 anos."Em relação ao treinador Rúben Amorim, é um treinador obcecado em pôr o Sporting a vencer. Tem a função de gerir o seu grupo e tem o objetivo de ter os melhores jogadores possíveis. Se um presidente não entende isto, então não tem o treinador certo. Muito se falou de tudo o que estava à volta, o Sporting tem a felicidade de ter um treinador com o qual tenho excelente relação profissional. Mas para além disso, temos uma ligação. Obviamente que a carreira de Ruben Amorim vai estar sempre ligada àquele momento que muitas pessoas acharam absurdo. Hoje voltaria a gastar todos os cêntimos que o Sporting gastou no treinador. Porque é o treinador certo e um treinador que quer ter o melhor grupo possível, mas está de corpo e alma no projeto Sporting e quer reerguer o Sporting. Tem a capacidade de perceber o que gostaria de ter, pode ter, mas temos sempre memória. Ele sente muito orgulho em ter chegado aqui, ver o que era o Sporting e o que é agora. E muito devemos a ele e a todo o staff", sublinhou.De resto, Frederico Varandas reiterou a importância das decisões tomadas pela direção dos verdes e brancos, apontando aos resultados recentes apresentados no Relatório e Contas respeitante ao exercício de 2021/22, no qual o clube apresentou o maior volume de negócios de sempre, com 181,9M€, bem como um resultado líquido positivo de 25 milhões."Atingimos marcos históricos. Recorde a nível de receitas, os melhores resultados de sempre a nível de receitas operacionais, o maior volume de negócios da história do Sporting. O Sporting conseguiu ter resultados positivos. Menos na pandemia. Mostra o nosso caminho. Temos a situação ideal? Não. Estamos a meio. Temos um lastro do passado e estamos a resolver problemas de tesouraria que vêm de trás", concluiu.